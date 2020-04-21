下個月就是母親節了，計畫好要帶親愛媽咪去哪吃大餐呢？台北中山希爾頓逸林酒店Alley麗餐廳推出母親節餐飲優惠，可享用新丁骨牛排無限放題以及母親節限定加碼的泰式豐盛海鮮盤，四人同行更直接送一晚逸林客房住宿。近來因疫情在家不免悶得慌，趁著母親節與家人享用美味，吃暖心也暖！
一年一度的母親節又來了，台北中山希爾頓逸林酒店2樓Alley麗餐廳推出母親節套餐，品嚐一推出便大受好評的新．丁骨牛排吃到飽，一起大啖帶骨肋眼牛排24oz＋菲力牛排6oz搭配綜合生菜盤韓式燒肉吃法無限放題。
行政副主廚Marco師傅更精心設計台式風味的「鳳凰補氣養生湯」，以中藥、土雞、豬肚、牛奶、鮮奶油燉煮，再加上當歸油；再加碼一人一份的泰式豐盛海鮮盤，有波士頓龍蝦、九孔鮑、干貝與花枝，用泰式海鮮湯風味烹煮，吃得到海鮮的清甜滋味。最後再用法式卡士達鳳梨派劃下完美句點。
Alley麗餐廳母親節套餐除了泰式豐盛海鮮盤、卡士達鳳梨派為1人1份外，新丁骨牛排、綜合生菜盤與鳳凰補氣養生湯都是無限放題品嚐（位上供應）。酒店推出「犒賞媽媽住逸晚」優惠，只要四人同行預訂母親節套餐，直接送一晚逸林客房住宿，讓媽媽今年母親節吃飽、睡好，自然沒煩惱！贈送之逸林客房住宿將以住宿券方式提供。
台北中山希爾頓逸林酒店106間客房皆為獨立空調，並擁有對外窗（或陽台）；客房內也採用木地板，更易清潔與消毒，讓每位入住旅客都能更放心。逸林客房空間約10坪，浴室為乾濕分離設計且擁有浴缸，入住時更能品嚐到希爾頓逸林酒店獨家溫熱巧克力迎賓餅乾。Alley麗餐廳母親節套餐即日起開放預訂，，四人同行再送一晚逸林客房入住（八人同行贈送兩晚，以此類推）。
不過也提醒大家，近來新冠肺炎疫情蔓延，請避免出入人潮擁擠場所，若無法維持社交距離請配戴口罩。搭乘大眾運輸時請全程配戴口罩，配合體溫測量措施。這陣子也要勤洗手、多運動增加免疫力，也要保持好社交距離，也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。
(中時電子報)
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