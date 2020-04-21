下個月就是母親節了，計畫好要帶親愛媽咪去哪吃大餐呢？台北中山希爾頓逸林酒店Alley麗餐廳推出母親節餐飲優惠，可享用新丁骨牛排無限放題以及母親節限定加碼的泰式豐盛海鮮盤，四人同行更直接送一晚逸林客房住宿。近來因疫情在家不免悶得慌，趁著母親節與家人享用美味，吃暖心也暖！

台北中山希爾頓逸林酒店Alley麗餐廳。（希爾頓逸林酒店 提供）

一年一度的母親節又來了，台北中山希爾頓逸林酒店2樓Alley麗餐廳推出母親節套餐，品嚐一推出便大受好評的新．丁骨牛排吃到飽，一起大啖帶骨肋眼牛排24oz＋菲力牛排6oz搭配綜合生菜盤韓式燒肉吃法無限放題。

主廚特別設計鳳凰補氣養生湯來為全家人補氣。（希爾頓逸林酒店 提供）

行政副主廚Marco師傅更精心設計台式風味的「鳳凰補氣養生湯」，以中藥、土雞、豬肚、牛奶、鮮奶油燉煮，再加上當歸油；再加碼一人一份的泰式豐盛海鮮盤，有波士頓龍蝦、九孔鮑、干貝與花枝，用泰式海鮮湯風味烹煮，吃得到海鮮的清甜滋味。最後再用法式卡士達鳳梨派劃下完美句點。

丁骨牛排可一次吃到22oz帶骨肋眼與6oz菲力牛排兩種部位。（希爾頓逸林酒店 提供）

Alley麗餐廳母親節套餐除了泰式豐盛海鮮盤、卡士達鳳梨派為1人1份外，新丁骨牛排、綜合生菜盤與鳳凰補氣養生湯都是無限放題品嚐（位上供應）。酒店推出「犒賞媽媽住逸晚」優惠，只要四人同行預訂母親節套餐，直接送一晚逸林客房住宿，讓媽媽今年母親節吃飽、睡好，自然沒煩惱！贈送之逸林客房住宿將以住宿券方式提供。

台北中山希爾頓逸林酒店每一間客房都是獨立空調且擁有對外窗或陽台，可安心入住。（希爾頓逸林酒店 提供）

台北中山希爾頓逸林酒店106間客房皆為獨立空調，並擁有對外窗（或陽台）；客房內也採用木地板，更易清潔與消毒，讓每位入住旅客都能更放心。逸林客房空間約10坪，浴室為乾濕分離設計且擁有浴缸，入住時更能品嚐到希爾頓逸林酒店獨家溫熱巧克力迎賓餅乾。Alley麗餐廳母親節套餐即日起開放預訂，，四人同行再送一晚逸林客房入住（八人同行贈送兩晚，以此類推）。

不過也提醒大家，近來新冠肺炎疫情蔓延，請避免出入人潮擁擠場所，若無法維持社交距離請配戴口罩。搭乘大眾運輸時請全程配戴口罩，配合體溫測量措施。這陣子也要勤洗手、多運動增加免疫力，也要保持好社交距離，也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

(中時電子報)