華航人力資源處20日晚間在公司與企業工會達成減薪/減班協議後，發了一封信給全體員工，信件最後提到如有同仁未能接受減薪/減班休息方案，公司將予以尊重，並將協助同仁依勞基法第14條、公司依勞基法第11條規定辦理後續。工會說明，這是因為華航是有虧損的公司，勞資雙方依法都可選擇採取資遣方式。

工會理事長劉惠宗說明，公司這項但書是有法律高手指點，因為根據勞基法規定，在公司虧損下，公司要減薪，員工可以不同意，先開除公司拿資遣費走人(14條)。或由公司以虧損為由資遣員工(11條)。這也就是為什麼工會一直強調要公司不可以裁員。

華航人資源處在信中指出，新冠肺炎疫情對全球經濟的衝擊已遠超過2003年SARS及2008年的金融海嘯，2019年公司航運收入佔比近7成來自客運、3成來自貨運；貨運方面雖然3、4月受惠於中國逐漸復工的出貨潮，但因各航紛紛以客機腹艙攬貨，未來營收仍待保守觀察。客運方面2020年4月，旅客人數較2019年同期減少約98.3％，對公司的營收造成巨大的衝擊。

全球各國航空業均因疫情影響損失慘重，紛紛實施裁員、減薪、無薪假等各項措施以求自救。而公司為了保全所有同仁的工作權，又為了減輕沉重的財務負擔，公司除了積極掌握開源機會、厲行各項節流措施外，尚須每一位華航人發起自救，方能請求政府提供紓困方案。

公司日前要求同仁依比例請休特休假、休畢補休假，以及推出特殊事假及放寬留職停薪等專案，其成效遠不及疫情變化導致的營運虧損。為降低人事成本，公司將於2020/05/01起啟動所有國內員工減薪/減班休息方案：一級(含)以上正副主管減全薪25％；二、三級正副主管減全薪20％；一般同仁減全薪15％；時薪同仁依原約定每月工時調降15％工時數。

各外站自2020/02月起已陸續依當地法令規範實施相關減薪計劃，國內外派員工扣薪標準以國內存記職等辦理。

因應業務緊縮及配合防疫，自2020/05/01起地勤正班同仁每週三為減班休息（主管為責任制，請配合公司需求執行任務），地勤輪班人員減班休息於班表內排定，空勤同仁依照班表執勤及休息。

本方案工資減少部分將不影響同仁退休權益。減少後工資如符合政府相關規範條件，則可向主管機關申領補助。全案規劃實施期限暫為三個月（2020/05/01～2020/07/31），期間如公司運能及營收恢復正常，將解除本項措施。

所有因應疫情推出的政策都是為了奠定公司未來繼續生存的能量；為公平對待所有同仁支持公司挺過疫情之決心，如有同仁未能接受減薪/減班休息方案，公司將予以尊重，並將協助同仁依勞基法第14條、公司依勞基法第11條規定辦理後續。

(工商 )