台南市政府消防局第4大隊集結新進分隊主管、中隊部及新進大隊指揮幕僚辦理教育訓練。（翻攝照片／劉秀芬台南傳真）

台南市政府消防局第4大隊集結新進分隊主管、中隊部及新進大隊指揮幕僚辦理教育訓練。（翻攝照片／劉秀芬台南傳真）

為了強化火災搶救指揮效能，台南市政府消防局今年成立了7個中隊部，確保偏遠地區第一時間的災害搶救指揮調度。第4大隊為強化所屬專業指揮判斷，並對疑似新冠肺炎個案及其住所、場域之災害搶救處置，21日特集結其新進分隊主管、中隊部及新進大隊指揮幕僚辦理教育訓練。

台南市市長黃偉哲表示，目前全國防疫作戰優先，但針對各單位本職的專業訓練，市府各團隊防疫期間也不會鬆懈，並且要求所屬各局處均加強遇疫情相關情境的因應。

台南市政府消防局從去年開始辦理所屬同仁的救災整合訓練，依其任務角色分別辦理指揮官、指揮幕僚、消防隊員的相關訓練，全面強化所屬的消防戰術、戰技能力，期能在火場正確判斷情勢，有效指揮調度整合救災能量，安全完成各類救災任務。

台南市政府消防局局長李明峯表示，第一線的救災指揮非常重要，攸關整場災害搶救的成敗，消防局特別挑選優秀幹部成立中隊部，且針對外派分隊幹部加強考核及教育訓練，近日要求所屬各大隊加強辦理新進人員教育訓練，確保持續成為團結、安全、高效率的救災團隊。

火場指揮狀況判斷教育訓練除以學科訓練強化其專業指揮判斷，並強調遇疑似或確認新冠肺炎個案的搶救處置因應，應詢問關係人掌握相關訊息，並落實防護裝備及後續的清潔消毒，下午透過無線電實地模擬演練，提供新進人員熟悉火場初期指揮的運作模式。

第4大隊陳博文大隊長表示，平時大隊均會針對救災指揮每月辦理組合訓練，今日為加強新進人員的指揮判斷能力，以及強調近期消防法修法資訊權及退避權的認識，特辦理一日的新進人員集中訓練，期能提升新進幹部指揮作業能力，有效完成救災任務。

(中時 )