在台灣政府和民眾嚴謹防疫下，卻爆出海軍敦睦艦隊集體染疫，目前共24例確診，引起外界熱議，資深主播張雅琴也在播報新聞時怒了，痛罵「全世界都忙得要死，你去敦睦個什麼東西呢？」此外，國防部召開的記者會根本荒腔走板，讓她忍不住爆氣講大白話「如果我們今天要跟中國打仗，你們能夠上戰場嗎？」

張雅琴在《年代晚報》暴怒，表示這個周末大家過得不開心，因為好不容易零確診，卻爆出軍艦染疫事件，且讓她覺得疑惑的是，下船時到底有沒有跟中央指揮中心報告過，「船上有70個人看71次的病、有5人發燒，但怎麼台灣完全不知情」。

另外，國防部召開的記者會，也讓她怒批荒腔走板，忍不住講大白話「如果我們今天要跟中國打仗，你們能夠上戰場嗎？」更讓她不可思議的是，這些海軍到帛琉，竟沒全程戴口罩，「台灣給你3萬個口罩，你是拿來幹嘛的？」。

張雅琴更飆罵軍方真的很誇張，「認為船已在海上30天、若沒有靠岸就不用隔離14天」，結果現在又要把人召回來隔離，但這4天該去的地方都去了，讓她怒轟「怎麼會出現這樣的天兵！」雖然很多人也緩頰，不要太苛責這些國軍，但她認為錯了就該檢討。

她也點名國防部長該負責，「我管你國防部長是天皇老子，都該負責」，並提醒大家，別忘了中共的遼寧號還在南海，「如果他們看到台灣這個樣子，他們心裡非常爽，你們根本就是扶不起的阿斗，光一個病都處理不好。」她表示自己很尊重軍人，不過怎麼這樣做事？呼籲軍人是要保家衛國，但不要造成民眾負擔。

敦睦艦隊疫情連環爆！台增2例境外確診(影／取自年代新聞YouTube)

(中時電子報)