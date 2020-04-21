《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（21）日的國際新聞重點。

【1】 油市崩盤 美國原油期貨價首次跌破0美元

國際油市在新冠病毒衝擊下崩盤。美國即將到期的原油期貨價今天跌破0美元，為史上頭一遭。紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價盤面下跌55.90美元或305.97%，來到每桶－37.63美元。一名分析師表示，疫情導致原油需求持續下滑，這對美國來說非常嚴重。

【2】 WHO遭批忽略示警郵件！譚德塞：台灣未提「人傳人」

WHO秘書長譚德塞繼今天再次提到台灣議題，堅稱第一份疫情通報是出自大陸武漢，而台灣與其它「實體」（entity）僅是要求更多說明，且台並未在通報信中未明說「人傳人」。

【3】 不只攻擊肺 新冠病毒爆致命併發症

新冠病毒攻擊人體呼吸道及肺部，典型的症狀是讓患者咳嗽、呼吸困難，不過愈來愈多臨床研究發現，病毒也會攻擊心臟、腎臟，最新的研究則顯示，重症患者容易併發血栓問題。

【4】 拯救小企業 美再砸3500億美元

美國因新冠疫情打擊而苦撐的小企業終於等到政府新一波紓困。總統川普19日宣布，再追加3500億美元（約台幣10兆）挹注《薪資保護貸款計畫》，預期國會參眾兩院最快21日表決通過，22日送交川普簽字生效。

【5】 美防疫首長：除非病毒受控制 否則經濟無法復甦

美國國家過敏症和傳染病研究所所長佛奇回應抗議政府封城並實施居家令的示威者，表示除非新冠疫情得到控制，否則美國經濟將無法復甦。他警告，若因急著重新開放經濟而導致美國病例激增，先前的努力將功虧一簣。

(中時電子報)