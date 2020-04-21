紐約洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）近年來因大小傷勢常進入傷兵名單，不過對他來說，職業生涯受過最大的傷，莫過於2014年的一場比賽，被費爾斯（Mike Fiers）的速球砸中臉部，這不僅造成史坦頓的皮肉痛，更在他心中產生難以抹去的陰影。

當年馬林魚交手密爾瓦基釀酒人，史坦頓在面對費爾斯的打席中，被一顆88英哩的二縫線速球砸中臉頰，當場倒地不起，最後被人抬出場外。

事隔5年，這段記憶似乎一直在史坦頓的腦海裡揮之不去，日前接受《NJ.com》訪問時，他說：「當下我只感受到撞擊，接著就倒在地板上，我的臉部失去知覺，只感覺到一堆碎片在裡面，我試圖放鬆因為我不想窒息，但真的非常痛苦。」

這次的爆頭意外不僅讓史坦頓下顎骨、臉頰骨碎裂，牙齒更是被打掉許多顆，甚至臉頰也被牙齒弄出一個大洞，他表示，醫生當時可以把手指頭伸進去，就像是一條剛上鉤的魚。

也是因為這次事件，每當賽季開打時，眾多投手面對史坦頓都是嘗試投出內角高球來看看他的反應，他說：「每一年球季開打時都會發生，這讓我快瘋掉了。」

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(中時電子報)