碰碰碰！左營茶行凌晨遭開3槍 大門玻璃碎滿地 09:192020/04/21 旺報 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市左營區自由四路一家茶行21日凌晨遭人開槍，現場拾獲彈殼3顆。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市左營區自由四路一家茶行大門，於21日凌晨1時30分遭人開3槍。警方獲報立即派人到現場處理並採證，現場無人受傷。 警方初步勘查，發現茶行大門疑似留有彈孔3處，現場拾獲彈殼3顆。屋主向警方表示，未與人結怨，全案警方已掌握涉案車輛，並由左營警分局成立專案小組查辦。 (旺報 ) #警方 #茶行 #現場 #左營 #大門 也許您會感興趣 推薦閱讀 軍艦群聚成疫情破口 高市全面防堵 11:192020/04/19 社會 還原左營舊城風貌 韓國瑜視察見城計畫進度 14:592020/04/19 政治 敦睦艦隊爆出24人確診新冠肺炎 高雄立委回應了 17:392020/04/19 政治 海軍3確診 高鐵消毒列車、左營及台中站 21:272020/04/19 生活 見城計畫 重現舊城風貌 04:102020/04/20 地方新聞 遊客回流 東大門夜市人潮增4成 04:102020/04/20 地方新聞 喊8字「防疫新口號」數千網友大讚韓國瑜！ 09:112020/04/20 政治 高雄公布第二波疫調 新光左營店等14處下午要停業 11:442020/04/20 生活 軍艦士兵爆不可能在帛琉感染 無症狀感染者疑在左營登船 11:422020/04/20 生活 英寶萊娛樂 捐贈防疫物資 04:102020/04/21 投資理財 社會熱門新聞 海軍禁慾下船「槍砲保養」？女友們恐成重災區 - 社會 確診海軍偷跑保養槍管？14日下船直衝楠梓摩鐵5小時 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 左營舊城所中鏢！磐石艦確診官兵上門報案 8警隔離 - 社會 - 旺報 為何確診海軍官兵全集中磐石艦 原因曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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