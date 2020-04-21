海軍敦睦艦隊目前共24名官兵確診新冠肺炎，其中2個行程，在離開左營基地後，沒有回家，直接入住商旅跟摩鐵，分別過夜和休息。高雄市衛生局也公布第三波足跡，其中一名也是14日提早下船，一下船就入住楠梓一間汽車旅館，時間長達5小時。
敦睦艦隊原訂15日下船，但地方政府公布確診案例足跡才發現，早在14日就有士兵上岸趴趴走，甚至是直奔摩鐵。
足跡公布後，商旅業者一早就開始全面消毒，一早就請客人通通退房；摩鐵則是自己請人消毒，加上環保局派人，雙管齊下，業者都說對入住的確診官兵有印象，但客人要入住怎麼可能拒絕，一名飯店員工表示，阿兵哥也是15日以後才知道的，不能怪他啊，他也不是願意得的。
對於海軍官兵下船不回家直奔摩鐵，也有民眾體諒說，少年人血氣方剛，愛玩就愛玩，沒回家也是很正常的。另有民眾表示，要上艦隊的體能都要很好，體能不好是不能放假的，操到一個月都在流鼻水，就是不會發燒。
網友也紛紛留言表示「官兵休假去旅館，什麼年代了，有什麼大驚小怪」、「人家出航那麼久，下船當然找砲打，七百多官兵，哪個會告訴政府，我嫖妓了？又哪個砲房茶莊會告訴政府，嫖的是我家的雞？要找感染接觸者，真的很難……」。
(中時電子報)
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