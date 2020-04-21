敦睦艦隊官兵染疫時間序。（製圖／中時電子報）

敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，目前累計24人確診，海軍緊急召回7百多人，為何放人下船趴趴走、是否隱匿病情，明明已知疫情蔓延，為何還要出航？引法諸多猜疑，隨著事件發展，相關時程也一一曝光。

敦睦艦隊官兵爆發群聚感染，軍方多次強調無隱匿疫情，不過，國防部軍政副部長張哲平接受質詢時，竟表示航行過程中確有5人發燒。

先前軍方稱離開帛琉後，在海上航行約30天，4月9日停靠左營港進行6天隔離，15日才解除管制開放人員離艦，但昨又改口說，14日完成檢疫後，非輪值人員已先行休假下船，17日因疫情需要才緊急召回所有官兵。

另外也傳出航行過程中，已有人員出現不適症狀，據國防部消息指出，目前已知有70人、就診71次，其中5人有發燒症狀。20日深夜國防部再次聲明澄清，已確認就診人數148人、226人次，有上呼吸道症狀、頭痛、腸胃不適等就診紀錄。

疫情中心也公布5位發燒官兵採檢結果，其中3人身上有抗體，可能曾感染新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳指出，根據5人就醫紀錄，發燒時間點應落在3月21日～3月26日，但沒辦法確定是不是在上船前就感染，感染源待釐清。

(中時電子報)