李姓女子〔中〕涉嫌假賣口罩詐財，透過LINE和被害人連繫。〔竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

家住台中的李姓女子見目前國內口罩嚴重不足現象，許多民眾每天排隊多時為買口罩，認為有機可乘，利用臉書平台假賣口罩詐財，有民眾匯款後遲遲未收到口罩，要求李女退錢無果下報警，竹南警分局受理偵辦，日前在台中拘提李女到案，詢後依法送辦。

竹南分局日前接獲民眾報案，指稱在臉書平台看到網購口罩訊息，私下聯繫賣家匯款，發現賣家遲未出貨，並拒絕退錢，因而報警追查。

警方調查，涉嫌假賣口罩的李女，透過臉書平台貼文販售口罩訊息，每片以新臺幣6至8元不等價格販售，欲購買者再私LINE進行交易，有民眾匯款後遲未收到口罩，並要求李女還錢，但李女假藉各種理由遲遲未出貨，也未退款給被害人，被害人才知受騙上當。

竹南分局經分析相關資料，確認李女涉嫌重大，為免更多民眾受害，經報請苗栗地檢署指揮偵辦，日前前往台中拘提李女到案，李女辯稱，因向廠商訂貨，但對方並未交貨，所以才未出貨給訂購者，並非詐騙。

(中時 )