長科*(6548)董事會決議將轉投資公司Ohkuchi Materials Co.,Ltd.(OM)股權以4.9億日圓售予住友金屬礦山株式會社(Sumitomo Materials Co.,Ltd.，SMM)，長科把OM股權賣回給SMM，之後亦將承接OM機器設備、生產技術和專利權，以長科優異的生產效率及市場掌握度，可望使該高階導線架產品線更具競爭力。

長科自2017年9月斥資4.9億日圓取得OM的49%股權至今，即由長科負責代理銷售業務和經營客戶關係，目前OM的客戶多為一線IDM國際大廠和封測大廠，近年來獲利表現穩定。

長科*表示，考量到日本生產環境不利於導線架製造，因此OM的兩大股東─長科和SMM於2019年9月取得共識，同意OM終止導線架製造業務，並將原先OM高階導線架產品線轉由長科生產；在上述共識下，長科董事會通過3項議案，包括由SMM以4.9億日圓向長科買回44%股權之OM股權出售案；其次，會中亦通過終止SMM合資協議，由於長科於2017年9月向OM母公司SH Materials Co., Ltd.(SHM)購買OM 49%股權，並與SMM及OM共同簽署合資企業協議，隨著長科出售股權予SMM，因此終止原先的合資協議；董事會並通過長科、OM、SMM等三方簽訂意向書(MOU)，主要係因應OM終止導線架製造業務，其產品線將由長科繼續生產，長科擬向OM購買其無形資產及固定資產，以確保機器設備、生產技術及產品know-how順利移轉。

長科*將OM股權賣回給SMM，之後亦將承接OM機器設備、生產技術和專利權，以長科優異的生產效率及市場掌握度，可望使該高階導線架產品線更具競爭力。

(時報資訊)