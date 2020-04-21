領跑全世界的中華職棒開打之後，韓國職棒也預計在5月開打，美國媒體稱讚韓國「擴大篩檢」成功，讓新冠疫情獲得控制。然而美職大聯盟想要仿效卻非常困難，因為台灣與韓國都有他們無法複製的優勢，就是交通問題。

對於台灣與韓國職棒，僅需要巴士就能搞定球隊的移動，不像美國因為地廣必須借助飛行器，這在防疫期間有太多風險。日本職棒距離較遠的球隊偶爾會搭乘飛機，但他們也可以改由高鐵移動。《紐約郵報》分析這是美國大聯盟不具備的條件。

大聯盟為了解決交通問題，提出將球隊限制在亞歷桑納、佛羅里達兩地，如此車程還可以壓縮到90分鐘以內。問題是球員不肯，沒人想為打棒球而離家好幾個月，雖然對外籍球員較沒差別，但本土球員還是渴望能定期回家。

大聯盟連例行賽都還未打，不像職籃NBA那樣可以直接跳到季後賽，如果無法解決交通問題，本季開打可說是遙遙無期。韓國前日增加8位新冠病例，是2月18日以來新低，累積病例約1萬人(8000人康復)，死亡236人。美國感染數直逼80萬大關，死亡人數超過4萬。

(中時電子報)