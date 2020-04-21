紐約大都會老闆威爾朋（Fred Wilpon）去年底決定兜售球隊80%股權，原本傳出紐約富豪寇恩（Steve Cohen）有意收購，但最終談判破局，事隔2個多月，有媒體爆料前紐約洋基球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）有意聯手未婚妻「J-Lo」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）一起收購大都會的股份。

據美國娛樂周刊《綜藝》（Variety）報導，知情人士透露，羅德里奎茲和珍妮佛羅培茲已經聘請摩根大通籌集資金，可能會競標大都會股份；報導也指出，他們已經和該銀行北美媒體投資銀行聯席主管梅內爾（Eric Menell）進行合作，不過雙方都沒針對這件事作出回應。

大都會現任老闆威爾朋在去年12月就公開表示，打算將球隊80%股份轉賣，原先紐約富豪寇恩有意收購，根據雙方訂下的協議，威爾朋將持續控制球隊5年，但最後寇恩似乎想修改協議內容，導致談判破局，威爾朋也透過媒體投資銀行Allen & Co.繼續尋找新買家。

2017年吉特（Derek Jeter）出資2500萬美元，聯手15位投資人以12億美元購得邁阿密馬林魚，據傳當時羅德里奎茲見到吉特晉升老闆後，就有意收購一支球隊。

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(中時電子報)