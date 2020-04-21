在大陸全國工商聯引導下，蘇寧控股集團、正泰集團、三一集團等大陸民營500強企業20日發出《助力湖北疫後經濟重啟倡議書》，呼籲廣大民營企業加強對湖北經濟社會發展的支持，助力湖北做好「援企、穩崗、保民生」。

大陸民營500強企業倡議，推動解決人員就業，在員工招募方面盡可能向湖北籍人員傾斜，助力湖北疫後重振。

(旺報 )