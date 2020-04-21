大陸民營500強企業倡議：助力湖北疫後重振 09:392020/04/21 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在大陸全國工商聯引導下，蘇寧控股集團、正泰集團、三一集團等大陸民營500強企業20日發出《助力湖北疫後經濟重啟倡議書》，呼籲廣大民營企業加強對湖北經濟社會發展的支持，助力湖北做好「援企、穩崗、保民生」。 大陸民營500強企業倡議，推動解決人員就業，在員工招募方面盡可能向湖北籍人員傾斜，助力湖北疫後重振。 (旺報 ) #湖北 #企業 #民營 #台灣 #全球 #大陸 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 藥華藥新藥治療新冠肺炎 擬申請美臨床 04:102020/04/17 證券．權證 武漢市上修新冠肺炎死亡數 爆增1290例 累計3869例 11:412020/04/17 兩岸 《大陸社會》武漢市上修新冠肺炎死亡數爆增1290例 累計3869例 15:472020/04/17 財經 Google優化新冠肺炎搜尋結果 加強連結在地資訊 15:192020/04/17 科技 連柯文哲也不再說武漢肺炎！ 羅智強「為他喝采」一句話問蔡 11:052020/04/18 政治 產經解析－新冠肺炎如何重塑資本市場 04:092020/04/19 全球財經 驚疫76日 武漢解封 04:092020/04/19 產業特刊 新冠肺炎解藥難求 04:092020/04/19 專題周報 柯稱新冠肺炎 館長盼他改口 01:022020/04/19 政治要聞 民營銀變相抽銀根 公股變難民營 04:102020/04/20 金融．稅務 兩岸熱門新聞 前海基會發言人驚傳逝世 享年50歲 - 兩岸 美對疫情追責 耿爽連舉3例：有叫美國賠償嗎？ - 兩岸 陸公安部高官孫力軍落馬 「不知敬畏」罪名獨特 - 兩岸 新聞分析》新冠肺炎襲捲全球之際！教宗訪武漢 恐升高對立 - 兩岸要聞 - 中國時報 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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