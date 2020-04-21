美國原油期貨價格首次跌為負值，因5月期油在新冠肺炎重創全球經濟之際到期，交易商只得付錢才能脫手原油，受此打擊，周一美股大跌。

周一收盤，道瓊工業指數跌592.05點或2.44%，為23,650.44點。標普500指數跌51.4點或1.79%，報2,823.16點。那斯達克指數跌89.41點或1.03%，為8,560.73點。

標普能源股重挫3.7%，美國西德州中級原油（WTI）5月近月合約價跌入負值，為史上首見，即賣家得向願意接手的買家支付每桶37.63美元。新冠肺炎全球大流行迫使數十億人待在家，導致原油需求枯竭。今年以來能源股已經下跌45%，在標普500指數11大類股中表現最差。

亞馬遜、網飛（Netflix）股價逆勢上揚，分別漲0.8%與3.4%，因防疫居家令帶動其業務需求升高。網飛將於周二盤後公布業績。

(時報資訊)