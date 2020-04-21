為協助我國廠商突破全球疫情限制開拓國際市場，外貿協會20日在臺北辦理1場「疫啟動起來！居家運動產品線上發表會」，由7家臺灣優質運動健身產品供應商向全球22個國家81位買主進行發表。

受到Covid-19新冠肺炎疫情影響，各國經貿活動紛紛延宕或取消，為協助我國廠商突破現況，外貿協會自3月起已陸續辦理3場線上產品發表會，運用數位科技、節省成本且安全防疫的方式，攜手國內供應商，向全球買主展示多面向、優質的MIT產品。

有鑑於疫情關係外出人潮銳減，居家運動的需求遂應運而生。外貿協會於4月20日邀集7家我國優質運動健身產品廠商，辦理第4場線上產品發表會，結合駐外單位力量，廣邀全球買主參與，以宅運動概念，推廣「不出門也要運動，以提升自身健康力來抗疫」的觀點，大力推廣臺灣運動健身產品，將危機化為轉機。

本場發表會主打居家即可操作的運動健身產品，從居家運動相關配件如地墊、瑜珈、拉筋用品、個人小型重訓產品、家用型跑步機、飛輪到針對深受此次疫情威脅之年長者族群專用的運動健康椅等，其中不乏台灣精品、國際設計發明獎的獲獎品牌；及具知名運動品牌豐富經驗代工的國內大廠。

本次發表的產品各有特色，從輕量級到重量級，可滿足廣大年齡層及不同族群的健身需求。例如祐奇健康科技的U2微運動系列產品，主要針對需加強血液循環、輕量運動族群而設計。岱宇國際(DYACO)及明躍國際健康科技(Life Span)等兩大國際知名品牌則發表了適合居家使用的跑步機、健身車及飛輪等產品。

外貿協會表示，將努力為廠商打通另外一條數位推廣之路，後續直到6月還有11場的線上說明會將進行，攜手臺灣優質廠商，利用無遠弗屆的網路力量，將豐富且多樣的高品質產品推上國際。

(時報資訊)