敦睦艦隊磐石艦爆發群聚感染，目前已有24例確診新冠肺炎，這起事件也引發各界諸多質疑。國軍口罩會議紀錄曝光，會議結論寫下「請國防部將14天10片之口罩如實分配予每位國軍同仁」。然而，敦睦艦隊14日要解除隔離之際，國防部主動向行政院要求再次召開口罩會議，並稱要確認能否每人每天發1片以及健保卡註記等，政院高層才驚覺國防部並未完全落實會議結論。

敦睦艦隊日前赴帛琉執行任務後，卻爆出有24官兵確診，引發恐慌。總統蔡英文昨召集國防部等單位檢討，強調「誠實以對，是我對國防部下達的最高原則」。她要求國防部及其他政府機關「不要隱匿」，在最短時間完成內部調查，「該檢討的就檢討，該究責的也不能迴避」。

據《鏡週刊》報導，行政院4月9日會議拍板，要求國防部依職務類別分別發放14天10片、14天14片的口罩給國軍人員，但有官員爆料，國防部卻未落實，僅針對特殊勤務人員約4萬7,500名國軍發放口罩。然而，直到敦睦艦隊9日返台後，14日要解除隔離之際，國防部才向行政院要求再次召開口罩會議，並稱要確認能否每人每天發1片以及健保卡註記等執行細節。該報導稱政院高層此時才驚覺，國防部並未完全落實。

17日下午，行政院副院長陳其邁再度召集開會，拍板將每人每天1片口罩的配額方式，擴及所有國軍人員。不過國防部堅持在當天傍晚5點半就要發出新聞稿，而府院高層當晚深夜得知磐石艦有3人確診，國防部的舉動，也讓許多官員質疑，恐已知艦上疫情。

(中時電子報)