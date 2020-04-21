周迅露點畫瘋傳。(圖／翻攝自東網)

近日網路瘋傳周迅18歲時，擔任女模的露點畫，且作品更升值到千萬人民幣，據傳她當年曾回應擔任人體模特兒一事，表示：「那就是藝術，願意為藝術獻身。」

據港媒報導，有網友曬出一系列聲稱是周迅的人像油畫，畫中造型大膽，有她裸上身抱著陶罐遮住半胸，唯美卻不情色，媲美維納斯女神，且全系列作品現總值超過千萬，雖無法確認畫中的人就是周迅，但陸媒曾訪問作畫的名畫家潘鴻海，他透露當年選中周迅，全因她擁有江南少女的清純氣質，讚嘆她渾身是戲，言下之意看好她會大紅大紫。

據悉，周迅15歲時愛上模特兒工作，並如願兼職當年曆及雜誌女郎，爭取在影視界曝光機會，有導演就是看到她拍的封面照，才找她演電影，造就她現在成功的演藝路。周迅曾被封為「靈氣女神」，跟徐靜蕾、趙薇及章子怡並列「四大花旦」，之後相繼取得中港台近10個影后殊榮，演技備受肯定。

(中時電子報)