大陸南海研究院院長、大陸──東南亞南海研究中心理事會主席吳士存21日指出，新冠疫情重創美國，這當中也包括嚴重影響美軍的戰鬥力和部署。有報導說，目前美國至少150個軍事基地和4艘航母出現疫情。盡管如此，美軍近期非但沒有放緩以軍事手段謀求在西太平洋地區霸主地位的節奏，反而在南海繼續上演一幕幕攪動風浪的戲碼。

吳士存今天在陸媒《環球時報》撰文表示，疫情全球蔓延仍在繼續，對國際政治、經濟格局、全球治理體系都將產生深刻影響。疫情對陸美關係的影響，目前來看是負面和消極的，陸美兩國圍繞貿易、科技、產業鏈供應鏈等領域的博弈或「脫鉤」趨勢並未緩解。伴隨美國大選臨近，炒作「中國問題」也將是繞不開的議題。

吳士存稱，就南海問題而言，美國政府通過進一步實施海上軍事行動，顯示對大陸的強硬姿態，不僅能在國內迎合部分選民的關注和訴求，在國際上亦可起到增強和鞏固盟友關係的效果。

文章認為，毋庸諱言，正是美國在南海頻繁攪局，縱容和鼓勵其他聲索國在爭議地區採取單邊行動等消極因素累進疊加，才使本已「趨穩、向好」的南海形勢出現令人擔憂的動盪。

吳士存建議，面對疫情期間以及疫後美國在南海日益加劇的軍事挑釁活動，大陸應從島礁維權能力建設、民事化功能擴展（近日大陸國務院批准三沙市政府設立西沙區和南沙區，其實就是向民事化方向邁出重要步伐）、海上力量整合、未來海上作戰方式變革應對等方面做好充分準備。

文章說，與此同時，大陸還應積極推動與南海周邊國家的海上合作，排除干擾、增進共識、加速《（南海行為）準則》磋商進程，努力構建以公正、透明、開放、合作為主旋律的地區秩序，避免南海形勢再度動盪或出現顛覆性變化

(中時 )