（10:08更新加權指數）原油期貨崩跌，恐慌氣氛再起，台股21日開在10,544.8點，台塑四寶跌幅在1％上下，電子權值股台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）亦開跌。台股盤中跌幅擴大，截至10:08，加權指數重挫逾200點，摜破10400關卡，台積電大跌6元，失守300元。

紐約即將換月的原油期貨暴跌逾300％、報價一口氣摜破零，無論是單日跌幅或報價都是史上最慘烈，重燃新型冠狀病毒肺炎對經濟造成的隱憂，小型企業紓困計畫的議案延遲通關，也衝擊人們信心，美國四大指數20日全面下挫。 元富投顧指出，雖然川普提出5月份將全面解除封城，並積極恢復金融成長動能，但近期的美國各項經濟數字，卻和股市背道而馳，包括失業率、工業生產指數、初領失業救濟金幾乎都比2008年美國次貸風暴還差，而且4月份恐怕更差。

4月底各國解除封城前，股市反彈是出於預期，一旦5月解封後無法得到控制，漲多的股市又缺乏基本面支撐，恐怕還會出現一波殺盤，因此台股10,600～10,800進入到季線深水區，逢高宜減碼因應。

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