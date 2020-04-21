根據集邦科技（TrendForce）記憶體儲存研究（DRAMeXchange）調查，中國NAND Flash廠商長江存儲（YMTC）已在第一季將128層3D NAND樣品送交存儲控制器廠商，目標第三季進入投片、年底前量產，擬用於UFS、固態硬碟（SSD）等各類終端產品，並同時出貨給模組廠。

考量客戶導入時程，預估YMTC新產品可能率先影響第四季NAND晶圓（Wafer）市場合約價，並自2021年起對消費端固態硬碟（Client SSD）、eMMC/UFS等市場供給產生實質貢獻，在供給增加的情況下，價格下跌的可能性也將提高。

集邦科技表示，受到疫情影響，智慧型手機及筆記型電腦等終端需求將受到不小衝擊，並對NAND Flash主流供應商獲利能力造成影響，抑制未來持續擴產的幅度。相較之下，YMTC目前在各類應用的市占規模仍小，因此受疫情影響較低。當前目標將著重於與OEM進行64層TLC的相關產品導入及提升良率，並趕在今年內送交128層產品樣品，將同時包含TLC以及QLC產品，以擴大客戶基礎。

隨著3D NAND Flash堆疊達到90層以上，主要供應商在更高層數蝕刻及堆疊技術的發展難度逐漸增加。觀察各供應商的技術路線圖，在1XX層的產品世代已有分歧。儘管三星、SK海力士已推出128層產品，但鎧俠/威騰（Kioxia/WD）、美光、英特爾的112/128/144層產品要到下半年才會放量，相比前幾代3D NAND產品的發展進程來得更久，有利於YMTC的128層產品迎頭趕上。

除此之外，2019年NAND Flash的價格平均跌幅達46％，導致主要供應商陷入虧損，資本支出因而轉為保守，產出增長規劃亦創下歷史新低，這也讓YMTC有了拉近差距的機會。

身為新進供應商的YMTC目前擁有武漢廠，今年目標是成都廠開始投產，並逐步完成武漢廠區剩餘二座廠房的興建與擴產。除了擴張規劃積極，YMTC也是中國大基金的重點扶植廠商，可以預期NAND Flash市場競爭將更為嚴峻，長期價格面臨持續走跌的壓力。集邦指出，2021年長江存儲產能預估占整體NAND Flash約8％。

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