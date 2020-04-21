每當交換式電源供應器（SMPS）內的功率MOSFET（金氧半場效電晶體）導通或關閉時，寄生電感會產生地準位浮動，可能造成閘極驅動IC的誤觸發。為避免這樣的結果，英飛凌科技（Infineon）旗下具成本效益且尺寸精巧的EiceDRIVER 1EDN TDI（真差分輸入）1通道閘極驅動器系列新推出一款裝置。

該款新裝置（1EDN7550U）尺寸極為精巧（1.5mm x 1.1mm x 0.39mm），採用6針無引腳TSNP封裝。英飛凌具備TDI的閘極驅動IC是實現高功率密度和高效設計的關鍵，相較於其他替代解決方案，更有助於降低系統成本。

TSNP封裝1EDN7550U的PCB佔板面積只有同級SOT-23封裝產品的五分之一。EiceDRIVER 1EDN TDI的應用層使用3.3V的PWM輸入訊號，可承受最高±70V的靜態地準位浮動，和峰值最高±150V的瞬態浮動量。

結合了小巧尺寸以及抗地準位浮動的功能，實際應用中只需兩個TDI閘極驅動器IC，便能應用於48V輸入的半橋式電路。設計人員還能自由運用，將這些閘極驅動IC配置在PCB中最適合的位置，使其設計達到領先業界的功率密度。

首批客戶如Flex Power Modules認可了新款的TSNP封裝。Flex Power Modules技術長Mikael Appelberg表示，1EDN7550U驅動器能大幅節省電路板面積，能夠通用於不同電路架構中，是此款產品相當具有吸引力的部份。

EiceDRIVER 1EDN7550U採用無引腳TSNP封裝，能讓25V和40V OptiMOS MOSFET在開關電容器拓撲中以1.2 MHz的切換頻率運作。這類應用已證實可實現3060 W/in3的高功率密度，和97.1％的峰值效率（包含輔助耗損）。

EiceDRIVER 1EDN TDI系列原先已推出標準的SOT-23 6針封裝，現在開始提供超小尺寸的6針TSNP封裝。

(工商 )