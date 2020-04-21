「巧克力界台灣之光」福灣巧克力推出母親節限量禮盒「島嶼時光」禮盒，禮盒內4款以台灣美景命名的巧克力，來自2019年農委會與台灣創意中心的推動下的國際企劃「品牌好農、行銷台灣」，由屏東「福灣巧克力」與日本知名飲食生活集團Welcome Group的產品開發經理，同時也是知名美食企劃人小川弘純共同創作，售價1,650元，限量200組，即日起於官網及福灣巧克力101門市販售。

小川弘純希望設計出一系列能展現台灣獨一無二，色、香、味兼具的食物，梳理出茶葉、水果、花卉三項食材特色，在拜訪了屏東「福灣巧克力」之後，意外發現台灣在地可可的魅力，認為巧克力是展現台灣味的絕佳載體。他在探訪各地農園，蒐集並品嚐各種食材後，再交由「福灣巧克力」創辦人許華仁（Warren）進行想法的收斂、食材的篩選、風味的調整與製作。

讓台灣巧克力躍上國際舞台的許華仁說，這四款巧克力在調配上的難度極高，巧克力、茶、水果、花卉，四樣食材，本身就有豐富的香味跟滋味，因此要截長補短，在味道上取得平衡。福灣製作茶巧克力雖然很有經驗，但加上花朵可能會帶來澀味，或是果乾酸甜度是否能相輔相成。同時，還要考慮整體在視覺上的美感。口味（內）、設計（外）皆美。

經台、日雙方密集的討論與篩選，最後推出兩款黑巧克力與兩款白巧克力，並以其外觀、風味，對應出台灣最令人自豪的景色。「九份黃昏邂逅」以曾於2019年拿下世界巧克力大賽ICA全球總決賽最大獎「世界最佳黑巧克力」的「台灣一號屏東巧克力62%」為基底，融入東方美人茶粉，撒上來自嘉義、香氣馥郁的食用玫瑰花瓣，並以手工劃上特調的梅粉巧克力，融合鹹、酸、甜三種風味，展現十足「台灣味」。「阿里山雲彩」同樣用上「台灣一號屏東黑巧克力62%」，加上烏龍茶粉，搭配清香的桂花瓣與來自台東的香橙果乾，烏龍的甘醇香氣將果香襯托得更加悠長。

另外兩款則是以白巧克力為基底，「日月潭斜暉」將洛神花的酸融合白巧克力的甜，再搭配香氣足以與洛神激發火花的芒果、芭樂乾，帶有濃厚的熱帶水果風情，將包裝拆開後，巧克力的色彩也特別鮮豔。「太麻里晨曦」將茉莉綠茶粉融入白巧克力，加上鳳梨、香橙果乾，一開始茶香沁人心脾，自然果香令人精神一振。

去年台日合作企劃完成，「福灣巧克力」原擬以企劃為前提，限量試賣，當時即感受市場的熱烈迴響，並受消費者譽為「最美台灣巧克力」。今年母親節，「福灣巧克力」決定將這四款在色彩、美味都象徵著台灣最美風景的巧克力，取名為「島嶼時光」，讓消費者們就算不出門，也能在家跟媽媽共享台灣絕景。

(工商 )