呆萌的駱馬（llama），一直是動物園中的人氣明星之一。除了可以療癒人們的心靈，現在更傳出牠們血液中的抗體可望幫助對抗目前肆虐全球的新冠肺炎病毒！

駱馬（llama）又名大羊駝或美洲駝，是分布於南美洲的駱駝科動物，和多種相似動物合稱為駱馬或美洲駝，體型比羊駝（Alpaca）也就是俗稱的「草泥馬」還大。根據《科技時報》報導，美國和比利時科學家的研究團隊發現，駱馬血液中的抗體，可望協助人類製做新的特效藥對抗病毒，替現在正為新冠肺炎疫情所苦的各界帶來新希望。

研究團隊表示，已經成功分離兩種在駱馬身上的抗體，並且驗證以駱馬血液製造的抗體較人類抗體細小，更容易穿透組織攻擊病毒，能夠有效阻擋病毒中的刺突蛋白（spike protein）侵害人體細胞。此外，駱馬的抗體對不同溫度酸鹼有一定耐性，且容易大量生產，而當把駱馬相關抗體和人類抗體融合，就會產生一種雜交體可以中和病毒，也許能夠協助人們消滅新冠肺炎病毒，被視為是免疫學的一項重要研究。

事實上，駱馬抗體以往也曾多次被發現在醫療上有重大效用。初期研究團隊先將駱馬抗體用於研究愛滋病毒，後發現對冠狀病毒引起的嚴重急性呼吸系統症候群（SARS）及中東呼吸道症候群（MERS）也能有效抵抗，相關研究團隊將會根據目前所得到的數據做進一步研究，期望能夠讓新冠肺炎疫苗早日問世，結束這場病毒引發的全球浩劫。

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(中時電子報)