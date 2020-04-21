歌壇天后蔡依林（Jolin）昨在一連分享兩動態，分別是她與愛犬烏虎自拍以及彈吉他影片，只見蔡依林低頭認真撥彈吉他弦，不過她雙腳張得超開，甚至還墊腳，Jolin豪邁姿勢引發網熱議。

影片中，蔡依林認真低頭彈吉他，但她隨即被狠虧：「彈一個古典吉他，腿張得很開」，只見她雙腿張得超開，而且還墊腳，看起來就像穿隱形高跟鞋，身段超軟Q，而蔡依林也發文直呼：「不會彈，但胯很開的天分還是要到位的…」。

蔡依林彈吉他還釣出好友蔡健雅留言：「那腿可以再開到一字腿才算到位」，蔡依林則幽默回：「老師 我學會了」，粉絲也驚呼：「焦點都在M字腿」、「還有一定要這麼開嗎？」、「感覺腳太開了」、「姿勢完勝」，不過由於蔡依林身穿膚色上衣，引發網友直呼：「還以為沒穿」、「居家服也好性感」。

而Jolin除了彈吉他外，她也曬出抱愛犬烏虎自拍影片，身穿細肩帶背心的蔡依林，一雙圓滾滾大眼睛炯炯有神，保養有術的她童顏像少女，粉絲也狂讚：「這女孩今年18歲嗎」、「眼睛真的好大」、「仙女」。

(中時電子報)