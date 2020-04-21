五一連假到底放不放？是兩岸人民不約而同關心的問題，對於今年受疫情衝擊的旅遊業來說，更是引頸期盼，希望能有報復性反彈的機會。

日前，「五一」連休5天的消息登上熱搜榜，成為自2008年調整節假日放假方案後，「五一」首次放假5天，也是大陸疫情得到有效控制後的第一個5天小長假。有數據顯示，四月第二周消息公布後的一天時間內，攜程旅遊的跟團遊、自由行等產品搜索量比上個月增長超300％；另外，攜程旅遊預計，「五一」熱門的旅遊目的地有三亞、上海、廈門、安吉、重慶、成都等。

不少旅遊業者認為，「五一」境內旅行市場的復甦腳步將進一步加快，並呈現三大趨勢：第一，旅遊人次有望創新高，比清明節多兩倍以上，且是今年第一個旅遊高峰；第二，中短途、省內旅遊持續復甦，旅遊企業「保供應」加速市場回暖；第三，在疫情防控背景下，「預約遊」將成「五一」出遊的「關鍵詞」。而這些都意味，有望在旅遊過程中引爆補償性消費。

相比以往假期出遊的整體漲價，今年「五一」小長假因為還處於疫情之下，所以整體價格會有所優惠，其實在此前的清明假期時，已有不少景區採取免費等優惠，吸引了諸多遊客。

公開數據顯示，2019年「五一」期間，境內旅遊接待總人數1.95億人次。按今年清明假期的恢復趨勢，有業者估測，今年「五一」小長假期間，大陸旅遊總人次有望接近去年的50％以上。

有專家認為，今年疫情對旅遊業的衝擊是必然的，其間也有一批中小型旅遊企業受挫極為嚴重，因此從旅行社、酒店、景區到相關餐飲等業者都非常期待依靠小長假或優惠措施來扳回一局，但旅遊市場的恢復必須有序且安全第一，需要科學而謹慎地恢復營業和出遊。

專家建議，景區等旅遊經營者需要注意管理和科學制度的建立，例如預約制度、遊客分餐管理等，這些都需要業者提前做好估測和準備；未得到預約資格的遊客，切莫在當日前往景區，避免過多人群集中，甚至出現交通堵塞、用餐座位不足等。

此外，專家預估，「雲旅遊」也可以成為疫情之下所衍生的新型休閒方式；旅遊當然需要體驗感，但也可以通過高科技來獲得一些不一樣的體驗感受，有些項目或許通過VR以及在線解說等更容易被遊客所接受。

(旺報 )