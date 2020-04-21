新冠肺炎疫情在美國持續延燒，鴻海（2317）科技集團宣布，透過集團旗下品牌夏普（SHARP），已開始在美國威州園區生產並測試醫用口罩，未來將持續生產，提供給醫護人員、執法人員、藥劑師及其他人普遍使用。

為進一步集團的援助能力，鴻海正與美國醫療器材業者美敦力（Medtronic）合作，致力於在威州生產呼吸器。雙方的醫學和技術專家正緊密合作，盼加快研發和生產流程，以便能快速生產其他呼吸機，來因應目前的全球疫情大流行。

鴻海副董事長李傑表示，集團創辦人郭台銘已聽到聯邦州長希望工商企業團結，貢獻一己之力抗疫的呼籲。無論是消費性電子產品、工業人工智慧、顯示技術、高效能運算、5G網路或醫用口罩，鴻海的專業製造技術、全球供應鏈布局，均在致力挽救生命。

鴻海表示，將繼續遵守威州州長艾佛斯（Tony Evers）的緊急命令和美國疾管局（CDC）預防指南，要求部分員工在家工作，組裝線員工要接受安全規範作業，包括進入任何集團場域時測量體溫、規律洗手，並遵守使用個人防護設備的相關建議準則。

(時報資訊)