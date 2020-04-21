海軍敦睦艦隊爆發國內至今最大宗群聚感染，而且已確診的24例還在全台趴趴走，讓全民陷入恐慌。台南市一名女子日前逛過百貨公司後開始出現症狀，直到新聞報導才發現，自己竟和確診官兵的足跡重疊，於是到成大醫院做篩檢，「我現在心情很複雜。」

這名女子在臉書「爆怨公社」發文表示，前（19日）去逛了台南市新光三越新天地分店，但晚間就開始出現胸悶、呼吸不順暢、肚子痛、疲倦等各種狀況。後來發現百貨公司在晚間9時消毒，才知道自己和確診官兵竟造訪過同一間百貨公司，「看到新聞才知道原來我的足跡跟確診者差不多。」

該百貨公司在19日晚間緊急消毒。（圖／台南市政府）

她在昨（20日）前往醫院做篩檢，目前尿液檢查、肺部X光檢查都沒有發現問題，但院方表示，自主健康管理14日之內若出現症狀，要再次回醫院做篩檢。她說：「因為時間短跟病毒量不夠，都可能檢驗不出來。」她並提醒大家出入公共場所都要戴上口罩，「保護自己也保護他人。」

她強調，希望全民能夠一起自主健康管理，如果在16日至19日，曾和確診官兵足跡重疊又出現不適症狀的人，不要怕浪費醫療資源、覺得醫院可能不採檢，「醫護人員比你還緊張！」

網友看後紛紛幫她加油打氣，「祝福你平安」、「希望妳沒事，別太擔心，加油」、「誠實面對是對自己跟大家都好」、「會好起來的」、「不要給自己太大的壓力」、「加油！不論如何都是長期抗戰」。不過也有網友說「沒事沒事，酒店作陪那麼親密都沒事了」、「都是國防部害的」。

原PO在臉書發文，網友看了後紛紛對她喊加油。（圖／爆怨公社臉書）

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(中時電子報)