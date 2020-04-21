台灣在新冠肺炎的防疫上有目共睹，但沒想到敦睦艦隊竟成防疫大破口，震驚各界！但外界更想知的是，為何在疫情蔓延，台灣還要派敦睦艦隊去帛琉執行任務？據悉，原本海軍考慮延後，但傳外交部評估可行，在國安高層最終拍板定案下，敦睦艦隊如期航行。不過，國防部已否認外部施壓。

新冠肺炎全球蔓延，國防部連一年一度的漢光演習評估延後至下半年再實施，但為何海軍敦睦艦隊遠航計畫不變？導致海軍士兵確診，成為台灣防疫重大破口，總統蔡英文對此震怒不已，要國軍徹查清楚原因為何！

據悉，敦睦艦隊任務行之有年，每年都是外交部與國防部海軍共同決定。艦隊因身負外交任務，所以出港時，規劃行程由外交部負責，最後國安高層拍板，國防部僅是執行單位。

因此，在事前評估上，難道外交部就毫無責任可言？更有諸多藍委質疑，是否是外交部施壓，才要艦隊如期執行任務？對此，國防部副部長張哲平已否認，不過，國民黨立委呂玉玲在立院質詢時就直言，決定敦睦艦隊出航並非國防部，這是國安層級才能決定之事，當初是否要派敦睦艦隊出航就有贊成跟反對兩方意見，最後拍板定案僅去帛琉，外交部有責任說清楚為何最後決定去帛琉不可！

為何最後決定非去帛琉？國民黨立委陳以信在立院質詢時，就直接問出，是否台灣和帛琉邦交有危險？對此，外交部次長徐斯檢先是說沒有，後來補充，不是說完全沒有狀況，中國攻台灣邦交國是不可能不存在，但目前為止，帛琉台灣守得很好。

雖然國軍在處理態度上，有其可議之處。但軍情與航空網站主編施孝瑋在政論節目《T台政經話》上認為，蔡英文要負起最大的責任，因為敦睦艦隊在如此敏感的時間點出發，沒有三軍統帥的點頭，怎能出發？

(中時電子報)