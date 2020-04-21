A股開盤：滬指低開0.36％ 數位貨幣、半導體回調 09:552020/04/21 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股21日開盤，滬指低開0.36％，深成指低開0.41％，創業板指下跌0.38％；油氣、種業股表現不佳，數位貨幣、半導體回調明顯；不過，血液製品、生物疫苗等板塊表現較好。 海通證券指出，操作上，可繼續保持半倉左右，避免盲目追高。 港股方面，恆指低開0.34％，恆生國企指數跌0.58％；類股方面，能源業領跌，中國海洋石油跌超2％；電訊業、醫療保健業跌幅居前；個股方面，中國移動開盤跌1.31％。 (旺報 ) #開盤 #半導體 #中國 #數位 #a股 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸國家隊選股 新添12檔生力軍 04:092020/04/17 全球財經 短期風暴已過 美特別股有望重返軌道 04:102020/04/17 投資理財 《港股》美股期貨大漲 恆指開高1.88％ 10:002020/04/17 財經 《港股》美準備重啟經濟 恆指收漲1.56％ 16:482020/04/17 財經 巴菲特也嚇到賣股！謝金河2個忠告 救一票散戶 17:132020/04/17 財經 全球半導體支出 估年減3％ 04:092020/04/18 財經要聞 免費數位課跟上時事 教APP買口罩 04:102020/04/19 地方新聞 大陸數位貨幣時代來臨？人民銀行：還在測試 09:342020/04/19 兩岸 元大銀客群數位化加速 首季數位銀行申請年增逾8成 21:372020/04/20 財經 電子熄火 運動股趁勢崛起 04:102020/04/21 證券．權證 兩岸熱門新聞 前海基會發言人驚傳逝世 享年50歲 - 兩岸 美對疫情追責 耿爽連舉3例：有叫美國賠償嗎？ - 兩岸 陸公安部高官孫力軍落馬 「不知敬畏」罪名獨特 - 兩岸 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 新聞分析》新冠肺炎襲捲全球之際！教宗訪武漢 恐升高對立 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。