大陸A股21日開盤，滬指低開0.36％，深成指低開0.41％，創業板指下跌0.38％；油氣、種業股表現不佳，數位貨幣、半導體回調明顯；不過，血液製品、生物疫苗等板塊表現較好。

海通證券指出，操作上，可繼續保持半倉左右，避免盲目追高。

港股方面，恆指低開0.34％，恆生國企指數跌0.58％；類股方面，能源業領跌，中國海洋石油跌超2％；電訊業、醫療保健業跌幅居前；個股方面，中國移動開盤跌1.31％。

(旺報 )