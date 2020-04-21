台股在3月19日跌到8523點後，人心恐慌、紛紛絕望殺出持股，而在國安基金宣布進場護盤後，隔天台股大漲552點，加權指數近期更漲到10710點。財信傳媒董事長謝金河表示，台股一下子彈升2187點，後來才發現國安基金銀彈根本沒有打出去，只進場買了7億多，而今年以來，外資賣超台股逾5000億元，是史上最大賣超，外資殺了台積電逾70萬張，直到17日才出現買超，被形容為「認錯回補」！其實買賣台積電的是完全不相關的法人，沒有認錯的問題。那麼拉升台股的動能來自何處？他認為，可能與企業大量執行庫藏股及大股東回補有關。

謝金河在臉書發文指出，根據2019年年報，台灣整體上市櫃公司毛利率都有顯著提升。以大家最關切的台積電為例，去年四個季度毛利率分別是41.31%、43.02%、47.58%及50.2%，今年首季毛利率又拉升至51.8%。這其中，台積電首季7奈米製程營收占35%，16奈米以下的先進製程占55%以上，這是台積電毛利率提升的主因，這也使得外資改變對台積電的評價，除了麥格理看最壞，其餘各家外資目標價都在300元以上。

而毛利率也代表企業的競爭力。他說，像去年台積電全年平均毛利率46.05%，聯電是14.38%，晶圓雙雄的老大和老二從毛利率就可看出端倪。產業的競爭力用毛利率來比也很清楚！再把光學變焦鏡頭上市上櫃公司毛利率一字排開，股價最高的大立光平均毛利率69.01%、玉晶光46.95%，往下是新鉅科36.74%、先進光24.46%、揚明光21.35%、聯一光22.17%、亞光19.7%%、佳能13.3%，今國光5.82%及佳淩3.35%，排到後段班都賠錢！這也告訴大家，有競爭力的企業，從毛利率很容易看出高下，選股也要挑選毛利率高的公司。

謝金河也提醒，全球經濟前景烏雲密佈，台股彈升二千多點後，選股難度加大，好壞公司會在此分道揚鑣，建議投資人選股時毛利率及殖利率最好一起看！

(中時電子報)