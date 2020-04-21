春社派出所警員劉美秀還向洽公民眾宣導正確洗手7步驟。（台中市警局第四分局提供／陳世宗台中傳真）

防疫視同作戰！新冠肺炎疫情越來越嚴峻，身為第一線外勤員警接獲案件派遣，必須直接盡速前往，通常所遇案件對象來歷不明，在疫情期間更增添未知風險。台中市南屯區春社里長李志洋體恤守護社會治安的第一線員警的辛勞，特前來春社派出所送暖，致贈茶樹乾洗手凝膠供辛苦的警員防疫使用，希望能盡一份里民的微薄之力。

台中市政府警察局春社派出所警員劉美秀還向洽公民眾宣導正確洗手7步驟，「內」、「外」、「夾」、「弓」、「大」、「立」、「腕」，洗完手後，還要利用乾淨的手帕、衛生紙等把手擦乾，才算完工。

警員並利用Youtube以墨汁洗手的影片向民眾解釋，該如何洗手才會達到最大的效用。警員的用心，民眾都感受得到，紛紛豎起大拇指比讚，對警方讚譽有加。

春社所長江松泳說，防疫期間物資珍貴，感謝里長致贈警員防疫乾洗手消毒凝膠，多虧里長的愛心，現在每人出勤隨身攜帶一瓶，與民眾互動前後用乾洗手凝膠消毒一下，消除大家的恐懼、疑慮，對民眾、警員多一層防護。

警方並呼籲民眾防疫期間，若來到機關辦公處所等公眾場所，記得戴口罩再進入，並且配合量測體溫及消毒雙手。

(中時 )