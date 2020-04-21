日本老牌藝人石田純一本月15日確診新冠肺炎，病情至今未見好轉，甚至一度傳出隨時會轉入加護病房的消息，他的女兒SUMIRE昨(20日)在IG發文，透露對父親的擔憂。SUMIRE坦言對爸爸的病情感到驚訝、悲傷和焦慮，也因此再度意識到新冠病毒的到來，雖然她情緒低落，但最後仍鼓勵大家一起保持正面的態度，也呼籲民眾待在家中。

66歲的石田純一在本月10日因工作前往沖繩，隔日感到身體倦怠，13日返回東京後一直待在飯店休息，14日被診斷為肺炎因而住院，15日確認感染新冠病毒。他入院後曾接受電話採訪，透露發燒至38.8℃。

他確診後，妻子東尾理子在臉書上發文替老公道歉，「真的很對不起沖繩的民眾，以及和他一起搭乘交通工具的各位，非常抱歉。」也後悔自己未能阻止丈夫搭乘飛機。東尾理子還公開一張石田純一與兒子視訊的照片，她本想讓兒子為石田純一加油，但石田純一聲音微弱，喘不過氣，講不到幾句話就中斷，看起來相當虛弱。

石田純一曾發燒至38.8℃，身體相當虛弱。（圖／翻攝東尾理子臉書）

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(中時電子報)