敦睦艦隊磐石艦名官兵確診新冠肺炎；民進黨立委王定宇昨天臉書驚爆，敦睦艦隊這次多了近19天的「額外航程」是沒靠岸的重要機密任務；國民黨軍系立委吳斯懷今受訪表示， 建議國防部最遲今天中午就在說明這件事；他希望部長、總長搞清楚，你服務對象是中華民國的人民，不是執政黨或總統。

吳斯懷強調，執政黨把這種議題拿來用獨家方式披露不可取，這影響到台灣跟邦交國跟其他非邦交國與兩岸關係，這是國安問題的。「我覺得國防部不應該被政治汙染太多，不然就不是軍人的氣節」

王定宇昨天披露敦睦艦隊多了19天「額外行程」是執行機密任務，外界揣測，是不是跑去美軍基地附近做一些運補，所以沒有靠岸或是聯合演習？

吳斯懷今接受電台節目主持人黃暐瀚專訪指出，這種事不應該有個別任何一個委員透過獨家的方式來說明。國防部第一時間應跳出來講有還是沒有，如果是有不能說清楚的地方，就直接說明這是國家機密，不要讓人家去揣測羅生門一樣，否則這樣是傷害國家、外交及兩岸關係，是非常不道德的做法。

吳斯懷說，敦睦艦隊是否有涉及「額外航程」，他不做評論，這是國安問題的。

他認為，最近都可看到，一些執政黨的委員有一些說法，但主管機關往往不給答案，沒有承認沒否認；假設真的有跟美方的態度是不能說。那就講，「我們確實有研究行程，但是屬軍事機密」或「我們是有執行若干任務，但基於國家安全，不允許所有的委員包含名嘴揣測等」。

吳斯懷強調，若不說清楚讓事件繼續發酵，對國際外交關係對兩岸都有嚴重的傷害。

磐石號,海軍,敦睦艦隊,吳斯懷,總統,新冠肺炎,王定宇

(中時 )