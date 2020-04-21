台積電(2330)股價今早隨著台積電ADR開低，開盤跌3.5元至300.5元，跌落季線，跌幅1.15%，早盤最低298.5元，回測300元關卡。在上周五外資積極買超57331張後，本周一外資轉為小幅賣超1075張。

台積電ADR周一收52.59美元，下跌1.1美元或2.05%，折合新台幣每股約316.3元。台積電周一收盤為304元，在季線附近，領先台股走勢。

台積電上周四(16日)下午舉行法說會公布亮麗財報及展望。上周五，台積電單日獲外資買超達57331張，帶動股價大漲20元至306.5元。上周，外資買超台積電60341張列為買超個股首位。

台積電上周四(16日)法說會釋出樂觀預期，第二季業績平穩於高檔，2020全年營收上看成長19%。台積電的財報以及展望均優於預期，外資認錯回補，17日外資買超逾5.7萬張列為買超個股首位。本周一股價續創反彈來新高，達309元並站上季線關卡，但本周一外資逢高小幅調節。

雖疫情蔓延全球，台積電調降不計記憶體的半導體與晶圓代工市場預估，不過，仍看好今年營收可望成長14%至19%。

台積電第一季獲利創新高，稅後淨利1169.87億元，每股純益4.51元，對第二季與全年營運展望也都優於市場預期。

台積電認為，疫情可能影響消費性電子與車用等終端市場需求，不過，5G與高效能運算市場需求依然強勁，預期第二季營收可望維持101億至104億美元，將為平穩表現。

(時報資訊)