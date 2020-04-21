新冠肺炎全球大流行導致原油市場嚴重供過於求，周一美國原油期貨價格跌破零元大關，為史上首次出現負值。

全球各地實施居家令以遏阻新冠狀病毒疫情擴散，在數十億人口不出門的情況下，原油現貨需求急凍，導致全球油市供應過剩。今年初以來，布蘭特期油價格已經下跌約60%，美國期油更已重挫約130%。

周一紐約5月期油終場暴跌55.9美元或306%，以每桶負37.63美元作收，創下1983年以來最大單日跌幅，並追平1983年來最低價格記錄，盤中最低跌至負40.32美元，創下歷史新低。油價首度跌為負值，代表賣家必須付錢給買家才能出脫原油。美國5月期油合約將於周一晚些時候到期。

倫敦布蘭特期油價格亦大跌，但由於全球儲油空間較多，油價相對有撐，終場下跌2.51美元或9%，收在每桶25.57美元。

因為無處可儲油導致即將到期的5月合約遭到拋售，但美國6月期油則以價格高出許多的每桶20.43美元作收，5月和6月期油合約的價差一度擴大至每桶60.76美元，創下兩個鄰近月份合約史上最大的價差。

(時報資訊)