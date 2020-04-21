韓籍夫妻來台旅遊因違反檢疫隔離措施遭重罰30萬元，遭移送行政執行署強制執行，2人於4月2日在桃園機場出境前被移民署攔下，由於2人身無分文，當場執行身上現金1000元，並通知韓國駐台機構協調韓國教會安置2人，據了解，該對夫婦的親屬在昨天(20日)下午已經將匯款匯入執行署帳戶，兩人下午終於繳清30萬元罰鍰，高雄分署立即解除兩人限制出境。。

據指出，韓籍夫婦是今年2月25日自高雄小港機場入境觀光旅遊，因違反飯店內檢疫隔離措施，被高雄市衛生局各裁處新台幣15萬元罰鍰，4月1日移送行政執行署高雄分署執行。因2人早已離開飯店，行蹤不明，高雄分署移送執行當天即依法限制2人出境，並分別囑託國際機場所在的台北、桃園分署隨時待命。

4月2日2人準備自桃園機場出境，已由移民署攔阻，立即聯繫桃園分署派人至桃園機場，2人表示來台旅遊，因溝通上認知錯誤而遭裁罰，入境時攜帶現金5萬元，已花費殆盡，無信用卡，執行官檢視隨身物品僅有現金新台幣1400元、韓元6元及來台採購之名產一袋與隨身衣物，當場執行新台幣1000元，其餘酌留給2人生活費。

執行官告知2人繳清罰鍰後，即可解除境管返國，高雄分署因2人已無資力，協調韓國駐台機構派員協助安置在教會至今。

(中時電子報)