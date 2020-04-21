彰化縣田中鎮是泰山企業的生產大本營，在田中成長茁壯，泰山也不忘回饋鄉里，從2012年第一屆田中馬拉松籌辦開始，連續8年熱情相挺，不僅大力贊助也發動員工參與，主管更是以身作則，董事長詹逸宏與總經理詹景超更是年年帶頭領跑，董座多次挑戰半馬，總經理則力拚全馬，泰山漳州食品董事長詹皓鈞也多次返台，參與健跑組。全體總動員，用實際行動，讓田中馬由地區性的活動，躍升為國際級的賽事。

傳承70年 消費者健康擺第一

想跑完42公里的全馬，除了體力還要有毅力，詹景超透露自己克服撞牆期的小秘方，最難熬的時候，就看著沿路泰山純水看板，隨著看板上距離數字不斷增加，告訴自己撐下去，終點就在眼前，果然都能順利完賽。這種馬拉松鬥志，就像泰山70年來對品質的堅持，永遠將消費者的健康擺第一，或許獲利並非名列前茅，但連續3年共計配發2.1元股利，優於前10年的總和，不僅對股東負責，更是業界的食安模範生。

居民熱心參與，成就台灣最具特色的馬拉松盛會。(圖／泰山企業提供)

泰山以製油起家，幾年前油品市場發生黑心油、餿水油風暴等，許多知名大廠意外身陷其中，詹逸宏表示，「看到頗具規模的同業，竟然衍生食安爭議，我們很驚訝，因為對泰山而言，消費者的健康是第一優先，沒有任何妥協空間，這也是父執輩創立泰山後，詹家三代傳承70年的理念。」

為了讓顧客買的安心，泰山企業的田中食品廠以及油脂廠，由廠內源頭管理、生產製造到儲存運輸等數十個項目，通過嚴格檢驗，率先於2014年以高分通過食品安全最高等級SQF-LEVEL3認證，成為台灣第一家取得SQF標章之食品廠。除了最普及的沙拉油，泰山更針對由低到高，不同的烹調溫度，推出冷壓橄欖、葡萄油、玄米油等主廚精選系列油品，細心滋養消費者的味蕾，帶動消費熱潮。

SQF認證是目前國際最嚴格也最完整的認證，不但在美、澳、日、韓等先進國廣泛使用，更獲得超過4000家國際知名連鎖品牌，包含麥當勞、漢堡王、好市多、家樂福均採用。認證等級分為：等級一「食品安全基礎」，等級二「經認證的HACCP食品安全計畫」，等級三「全面的食品安全和品質管制體系」。泰山企業直接取得SQF LEVEL-3國際最高認證，經由獨立第三方驗證機構SGS的持續監督，給予消費者全方位的安心與承諾。有了SQF認證背書，泰山更能滿足日本大型跨國公司的生產需求，爭取更多代工機會，也打開了通往世界市場的大門，成為食品業的台灣之光。

泰山以人為本打造幸福企業。(圖／泰山企業提供)

推出新產品 高層親自試吃把關

泰山新團隊自4年前上任以來，在新產品開發上，展現了旺盛企圖心，「Cheers氣泡水」推出後市佔率，躍居同類產品第一名。業界首創護眼能量飲料，結合電競元素的「BUFF霸虎能量飲」；以不添加香料及茶粉，還原茶葉最初始的味道的「茶之初」推出後，都成功打出一片天。此外，「茶攤一條街」系列，攜手多家知名手搖茶飲品牌，推出聯名茶飲，最新問市的「珍煮丹黑糖鮮奶茶」上架後更是供不應求。今年飲料營收要再挑戰10％以上成長，成為浥注營收的新動力。

全台注目的大甲媽遶境，泰山也熱情參與，2月25日將《泰山均衡369健康調合油》、《泰山冰鎮檸檬紅茶》、《泰山純水》送達大甲鎮瀾宮舉行過火儀式。雖然受疫情影響，遶境延期，但三款「大甲媽版紀念商品」已準時上架，除了為媽祖祝壽，更為大家的平安加油。

大甲媽遶境活動，泰山也熱情參與，3款過火祈福的紀念商品均已上架。(圖／泰山企業提供)

詹逸宏透露，任何新產品開發，他與總經理詹景超一定親自試吃把關，甚至家裡都隨手可得泰山的產品「自己試過覺得美味，吃了也安心，顧客買了才放心。」除了田中馬拉松，泰山每年還支持25場以上的各大運動賽事，職棒、職籃、瓊斯盃、全大運、台北101登高賽…，希望帶給台灣充沛的運動正能量。這是泰山傳承70年不變的堅持，做消費者「尚實在ㄟ靠山」。

(中時 )