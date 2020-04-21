新冠肺炎疫情蔓延全球，多國實施封城、禁足令，街頭一片空蕩蕩，讓野生動物有機可乘，紛紛佔領城市。澳洲南岸大城阿得雷德（Adelaide）19日也出現袋鼠在市中心街頭蹦蹦跳的可愛奇景；此外，泰國普吉島海灘也驚現20年來最大規模海龜築巢。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，一隻袋鼠周日肆無忌憚地在南澳州首府阿得雷德空蕩蕩的市中心街頭蹦蹦跳，當地警方將袋鼠蹦跳的監視器畫面上傳網路後，引起廣大迴響。
尤其，阿得雷德是南澳大城，居民超過120萬人，對當地人來說，要在路上看見袋鼠，也算難得一見奇景。
為避免新冠肺炎疫情擴散，目前澳洲全國實施禁足令，除了購買生活用品及看醫生，居民必須待在家中，公共場所聚會最多只能2個人。
不只澳洲，泰國普吉島海灘近期也出現20年來最大規模海龜築巢。泰國邁考海龜基金會觀察員表示，今年一共在普吉島觀察到11個海龜巢，是20年來最多。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。