新冠肺炎疫情蔓延全球，多國實施封城、禁足令，街頭一片空蕩蕩，讓野生動物有機可乘，紛紛佔領城市。澳洲南岸大城阿得雷德（Adelaide）19日也出現袋鼠在市中心街頭蹦蹦跳的可愛奇景；此外，泰國普吉島海灘也驚現20年來最大規模海龜築巢。

澳洲因新冠肺炎實施禁足令，南岸大城阿得雷德（Adelaide）19日出現袋鼠在市中心街頭蹦蹦跳的可愛奇景。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一隻袋鼠周日肆無忌憚地在南澳州首府阿得雷德空蕩蕩的市中心街頭蹦蹦跳，當地警方將袋鼠蹦跳的監視器畫面上傳網路後，引起廣大迴響。

尤其，阿得雷德是南澳大城，居民超過120萬人，對當地人來說，要在路上看見袋鼠，也算難得一見奇景。

為避免新冠肺炎疫情擴散，目前澳洲全國實施禁足令，除了購買生活用品及看醫生，居民必須待在家中，公共場所聚會最多只能2個人。

不只澳洲，泰國普吉島海灘近期也出現20年來最大規模海龜築巢。泰國邁考海龜基金會觀察員表示，今年一共在普吉島觀察到11個海龜巢，是20年來最多。

(中時電子報)