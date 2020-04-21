美國遭受新冠肺炎病毒重創，其中有紐約更成為重災區，確診超過25萬例、死亡人數也高達1.8萬人。醫療人員堅守在第一線勉力救治感染患者，但面對肉眼看不見的病毒確實防不勝防。20日美國《有線電視新聞網》（CNN）知名主播奎斯特（Richard Quest）就在節目中宣布自己也感染了新冠肺炎，但由於症狀輕微，因此仍會持續工作。

面對新冠肺炎來勢洶洶，政府和新聞媒體一刻也不敢放鬆，持續宣導民眾要確實做好防護工作；而CNN主播奎斯特20日在節目中表示，自己已在周末確診感染新冠肺炎，但由於精神狀況良好，症狀也僅有咳嗽，因此將會繼續工作，若未來身體感到負擔過重，才會考慮休息；此外，他也感謝和他一同工作的技術人員，讓自己在節目播出時能夠以良好的狀態出現在電視上。

隨後奎斯特也在社群媒體上，宣布自己確診的消息，「我感染新冠肺炎了。我很幸運的是，症狀很輕微，只有咳嗽而已。我要把我的祈禱和思念留給那些更不幸的人。」

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(中時電子報)