三分局「老松町食堂」防疫期間也設置透明隔板，讓員警們用餐可以更安心。（馮惠宜攝）

果真是高手在民間，台中市政府警察局第三分局員警餐廳－「老松町食堂」因前任大廚劉明文3月退休，由正義所巡佐劉俊明接續掌廚，人稱「阿明師」的他，自小就有廚師魂，過去就常下廚煲湯讓派出所同仁進補暖身，警局銅板食堂大廚出缺，眾人直接聯想到就是這位阿明師是不二人選。

台中市第三分局分局長陳武康知悉後，在徵劉俊明意願後，請他坐陣老松町首席，而平時就對做菜有與趣的他，更在去年12月起，報名為期8週的中餐丙級證照訓練課程，結訓後仍不斷自我精進，並於109年4月12日的技術士檢定國家考試，順利考取丙級中餐烹調技術士證照，成為經國家認證的大廚。

劉俊明從小就對做菜有興趣，經常趁阿母做菜時在身旁打轉，邊吃、邊看、邊學，久而久之也燒得一手好菜，而平常到餐館吃飯，也養成嚐到美食就仔細研究菜色內容及添加佐料的習慣，經常向廚師朋友討教，彼此意見交流教學相長。此次接下主廚重任，劉俊明謙稱，做菜雖然是興趣，但接此重任還是有點壓力，

分局長陳武康表示，為讓同仁能以銅版價格吃到衛生、溫熱又方便的菜肴，「老松町食堂」辦伙團隊持續精進伙食工作，讓同仁拚治安也能顧健康，尤其防疫期間，分局食堂不但可以降低同仁外出用餐的感染風險，另有經國家認證的大廚為健康及美味雙重把關，用心維護員警身體健康，讓員警無後顧之憂，全心為治、交安努力，也更有體力面對防疫任務的挑戰。

(中時 )