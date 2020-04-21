《證券時報》20日刊發的《深圳樓市部分火熱：低利率資金的誘惑》一文，揭露了深圳樓市背後存在的一些金融加槓桿手段，特別是房抵經營貸違規進入房市的現象，引起大陸監管層的廣泛關注。對此，多家銀行的貸款業務人員表示，已收到監管單位通知，也在勸說準備申請相關經營貸的人要謹慎，一定要保證資金的合理正常運用。

深圳市住建局近日表示，將密切關注市場動態，針對二手房掛牌價格明顯高於市場真實成交價、機構及個人惡意炒作房價、部分自媒體發布擾亂市場秩序不實言論、評估機構高評高貸、「黑心中介」違規經營等現象，聯合相關部門開展為期3個月的市場亂象專項整治行動，堅決打擊違法違規行為，促進房地產市場平穩健康發展。

此外，有多個消息人士明確表示，人行深圳中心支行貨幣信貸處20日向轄區內各行下發緊急自查通知，要求各行針對今年以來新發放的房抵經營貸（含借款人為企業或個人）情況立即開展自查。

根據人行深圳中心支行此前公布的數據，2020年第一季，深圳市住戶部門貸款增加587.55億元（人民幣，下同）；其中，短期貸款增加42.63億元，中長期貸款增加544.93億元。

深圳市中小企業服務局20日也下午發布《關於規範實施中小微企業貸款貼息項目的通告》，《通告》指出，據「貸款必須用於支持對像生產經營，不得用於併購貸款、國家產業政策禁止和限制的項目以及參與民間借貸、投資資本市場和個人消費等」之相關規定，該局將嚴格依照上述實施辦法，會同銀保監部門加大對貸款貼息項目的審核力度，嚴防不符合貼息條件的貸款項目混入，騙取財政資金；一旦發現並查實，將依法依規對責任單位和個人給予失信懲戒，涉嫌犯罪的依法移交司法機關處理。

另外，深圳中原研究中心數據顯示，上周深圳新房住宅共成交773套，按月下跌4.7％；二手住宅成交1766套，按月上升37.75％，二手住宅成交均價為每平方米5萬8733元。從報價變動區間看，業主報價上升的盤源占比為55.35％，較前一周減少0.71％。報價下跌的盤源占比為33.59％，占比較前一周增加0.6％。由此可見，深圳樓市整體表現分化依舊明顯。

(旺報 )