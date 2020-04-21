據知情美國官員說，華府正在監看北韓最高領導人金正恩動心臟手術後病危的情資。

據CNN新聞網21日報導，金正恩4月15日沒有出席祖父金日成的誕辰紀念，而這是前所未見的，令人懷疑他的健康狀況。不過，白宮不願對此消息置評。

而據韓國《每日北韓》（Daily NK）網報導，據北韓線民提供的情資說，金正恩動了「心血管外科手術」，如今大致已恢復。

(中時電子報)