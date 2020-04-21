動心臟手術 傳北韓領導人金正恩病危 09:562020/04/21 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北韓最高領導人金正恩。（朝中社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據知情美國官員說，華府正在監看北韓最高領導人金正恩動心臟手術後病危的情資。 據CNN新聞網21日報導，金正恩4月15日沒有出席祖父金日成的誕辰紀念，而這是前所未見的，令人懷疑他的健康狀況。不過，白宮不願對此消息置評。 而據韓國《每日北韓》（Daily NK）網報導，據北韓線民提供的情資說，金正恩動了「心血管外科手術」，如今大致已恢復。 (中時電子報) #北韓 #領導人 #金正恩 #病危 #心臟手術 也許您會感興趣 國際熱門新聞 動心臟手術 傳北韓領導人金正恩病危 - 時事 醫生頭痛！不只攻擊肺 新冠病毒爆致命併發症 - 國際 機票價格暴漲 新加坡飛瀋陽一張票450,000新台幣 - 國際 新冠肺炎》武漢最早示警 譚德塞：台灣未提「人傳人」 - 國際 新冠病毒複製沒完！專家：14天隔離期無效 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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