盧女收到的詐騙匯款資料。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台東市1位盧姓女子不久前在網路上認識1位自稱在美國從軍的網友，網友稱要離開基地必須支付相關手續費，所以拜託盧小姐匯款10萬元至其指定帳戶，盧小姐不疑有他到銀行準備匯款，幸好行員機警發現通報警方，成功阻止盧女遭詐騙。

台東警察分局寶桑派出所警員施佩均、黃羿捷於日前執行10至12時巡邏勤務時，接獲值班通報稱，台東市玉山銀行有民眾疑似遭詐騙需要警方協助。

2員警獲報後立即趕往現場，經初步了解，原來是1名盧姓民眾至玉山銀行欲匯款新臺幣10萬元給剛在網路上認識不久的男性網友。

經員警調查，該網友向盧小姐誆稱他在美國從軍，因為要離開基地必須支付相關手續費，所以拜託盧小姐匯款10萬元至其指定帳戶。

雖然盧小姐很好心地想要幫這名網友這個忙，但一方面又害怕自己受騙，於是來到銀行後就請求行員協助查證，而行員一查便警覺有異，故立即向派出所報案。

員警到場後就向其耐心地說明現今詐騙樣態多變，苦口婆心地勸告盧小姐切勿輕易相信這名素未謀面的網友，順利阻止她將款項新臺幣10萬元匯出。

(中時 )