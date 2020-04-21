確診海軍趴趴走高雄再增6點 已有5處、9人疑染疫 10:042020/04/21 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 確診海軍趴走高雄再增6點 佛光山.家樂福慘上榜。（柯宗緯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍敦睦艦隊高雄有9人染疫，高市府今（21）日召開防疫會議公布第4波涉足的6個地點，包括佛光山萬壽園、全聯福利中心仁武八德店、小蒙牛楠梓家樂福店、酷帽子餐酒館、呷尚寶高雄北平店、伊麗莎白撞球休閒運動館等地，行政區橫跨鳳山、三民、鼓山、仁武、楠梓、大樹，等於幾乎整個大高雄淪陷，上述時間點為14日到17日。 目前有5處、9個市民疑似感染，5處包括瑞豐夜市、義大商城、好市多大順店、中正一路120號5樓之7教室、新光三越左營店，這5處必須等衛生局相關單位採檢完畢，再通知能否繼續營業。 (中時 ) #新冠肺炎 #敦睦艦隊 #高雄 #染疫 #海軍 #家樂福 #佛光山 #餐酒館 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢市上修新冠肺炎死亡數 爆增1290例 累計3869例 11:412020/04/17 兩岸 《大陸社會》武漢市上修新冠肺炎死亡數爆增1290例 累計3869例 15:472020/04/17 財經 Google優化新冠肺炎搜尋結果 加強連結在地資訊 15:192020/04/17 科技 果然令不出衛福部！ 04:102020/04/20 時論廣場 磐石艦官兵染疫全海軍遭罵翻 老海軍大反彈 09:002020/04/20 社會 快來比對 確診者足跡比對網站新增敦睦艦隊資料 14:502020/04/20 科技 雲縣府公布2敦睦艦隊確診官兵足跡涵蓋北中南 16:092020/04/20 生活 磐石艦官兵染疫 國防部：召回時有要求不可搭大眾運輸工具 15:152020/04/20 生活 隆達UVC LED滅菌佳 迎合新冠肺炎新需求 15:412020/04/20 財經 磐石艦有額外行程？吳斯懷嗆國防部搞清楚這點：最遲中午前說明 09:592020/04/21 政治 生活熱門新聞 染疫官兵女友成破口？指揮中心：13人發生那種關係 - 生活 高血壓都是吃出來的！5飲食地雷少碰 - 生活 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 防疫破口？搭公車目睹這一幕 主播驚恐：饒了我們好嗎 - 生活 確診海軍趴趴走高雄再增6點 佛光山、家樂福慘上榜 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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