海軍敦睦艦隊高雄有9人染疫，高市府今（21）日召開防疫會議公布第4波涉足的6個地點，包括佛光山萬壽園、全聯福利中心仁武八德店、小蒙牛楠梓家樂福店、酷帽子餐酒館、呷尚寶高雄北平店、伊麗莎白撞球休閒運動館等地，行政區橫跨鳳山、三民、鼓山、仁武、楠梓、大樹，等於幾乎整個大高雄淪陷，上述時間點為14日到17日。

目前有5處、9個市民疑似感染，5處包括瑞豐夜市、義大商城、好市多大順店、中正一路120號5樓之7教室、新光三越左營店，這5處必須等衛生局相關單位採檢完畢，再通知能否繼續營業。

(中時 )