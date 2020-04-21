潤泰集團再度擴大零售業版圖，到南台灣！潤泰集團旗下潤泰創新國際公司今（21）日表示，蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE台灣地區加盟商之一潤泰集團，暨2017年底開幕TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店、2018年開幕內湖店、2019年開幕全台最大TSUTAYA BOOKSTORE南港店，正式宣布於2020年5月底進駐高雄大立百貨A館1、2F。

潤泰創新表示，TSUTAYA BOOKSTORE高雄大立店的所在位置為大立百貨A館，其前身為大立精品，位於高雄市最繁華的五福商圈，一直是都會優雅、品味質感的表徵，更是精品品牌重點插旗的據點。

大立百貨是高雄市最具有歷史的百貨品牌，也是少數在百貨頂樓設有兒童遊樂設施的商場，在很多高雄民眾成長的歲月中佔有重要的一席之地。

大統集團於2019年開始進行策略性整併，大立百貨、大立精品百貨正式更名為大立A館及大立B館，於B1、4F、5F皆有連通道串連，新型購物保留本質的雅痞高端風尚，更加添入日系深度的優質生活提案，吸引各個年齡層的消費顧客，順應百貨商圈轉型，TSUTAYA BOOKSTORE高雄大立店為此因應而生。

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