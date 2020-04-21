《商情》買盤進場 周一紐約期金升破每盎司1700美元 10:002020/04/21 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 買盤進場，周一紐約期金升破每盎司1700美元；因冠狀病毒(COVID-19)疫情的不確定性，以及美國原油價格崩跌，提振黃金避險需求增加，進而吸引投資人買盤進場，激勵期金升破每盎司1700美元；此外，白銀漲逾2%，為表現最佳之貴重金屬。 終場6月黃金漲12.4美元，報每盎司1711.2美元，5月白銀漲0.31美元，報每盎司15.61美元，7月白金漲10.7美元，報每盎司796美元，6月鈀金跌3.4美元，報每盎司2127.5美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #買盤 #進場 #期金 #升破 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏東第一鮪 拍出228.6萬新高價 04:102020/04/17 產業．科技 《商情》買盤進場 支撐周四紐約期棉上漲 10:002020/04/17 財經 《商情》避險買盤下降 打壓周四紐約期金走軟 10:002020/04/17 財經 520檔 度假豪宅成亮點 04:102020/04/18 財經焦點 買盤敲進聯電、仁寶等個股 16檔殖利率逾4％ 外資回頭買 04:092020/04/19 財經要聞 智邦 追價買盤卡位 04:092020/04/19 證券．權證 晶技 投信買超力挺 04:092020/04/19 證券．權證 富邦金 獲利穩健成長 04:092020/04/19 證券．權證 《商情》避險需求下降 打壓上周五紐約期金跌1.9％ 10:002020/04/20 財經 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 驚天慘崩！油價-37美元 揭血淋淋內幕 - 即時 慘爆！油價破0元 川普慌了…出驚天大招 - 即時 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 油價史詩級崩盤！美上千家油企恐面臨破產危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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