買盤進場，周一紐約期金升破每盎司1700美元；因冠狀病毒(COVID-19)疫情的不確定性，以及美國原油價格崩跌，提振黃金避險需求增加，進而吸引投資人買盤進場，激勵期金升破每盎司1700美元；此外，白銀漲逾2%，為表現最佳之貴重金屬。

終場6月黃金漲12.4美元，報每盎司1711.2美元，5月白銀漲0.31美元，報每盎司15.61美元，7月白金漲10.7美元，報每盎司796美元，6月鈀金跌3.4美元，報每盎司2127.5美元。(商品行情網)

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