曾男駕駛的白色自小客車直直撞進彰化市中華西路與中央路口的檳榔攤。所幸店內檳榔西施幸運跳開躲過一劫。（摘自「彰化踢爆網」／謝瓊雲彰化傳真）

曾男駕駛的白色自小客車直直撞進彰化市中華西路與中央路口的檳榔攤。所幸店內檳榔西施幸運跳開躲過一劫。（摘自「彰化踢爆網」／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市中央路與中華西路T字路口，20日晚間發生車禍事故，21歲曾姓男子開車直衝位處路衝的檳榔攤，所幸檳榔西施眼尖、反應快，立即跳開閃躲，逃過死劫，檳榔攤被撞到全毀，她全身擦挫傷，送醫後無礙。曾男酒測值為0，警方正在調查釐清肇事原因。

買檳榔也得來速？昨晚9點多，21歲曾男從彰化市中央路準備左轉中華西路、往交流道方向時，卻疑似車速過快失控打滑，整輛車突然向右側偏移，接著就失速直直撞進檳榔攤，現場一片狼藉。目擊者將照片影片轉貼上網，引發網友熱烈討論，「檳榔得來速」、「這種老主顧？！」、「想抄捷徑也不是這樣」。

警方調查，事故發生在昨晚9時許，21歲曾男開車疑因車速過快，左轉彎時失控，直接衝進中華西路1家檳榔攤，當時店內36歲蘇姓女員工，嚇到整個人跳起想閃開，遭受強烈撞擊的檳榔攤內桌椅卻已擠壓到她身上，她機警脫困後未被夾傷困住，迅速跳上桌子逃離事故現場，曾男接著打開車門自行下車，兩人都無大礙。

業者表示檳榔攤幾乎全毀，損失數十萬元，昨晚約2、3萬元的營業額也飛了，將會對肇事曾男求償；肇事原因與責任交由警方進一步釐清。

(中時 )