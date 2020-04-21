彰化市中央路與中華西路T字路口，20日晚間發生車禍事故，21歲曾姓男子開車直衝位處路衝的檳榔攤，所幸檳榔西施眼尖、反應快，立即跳開閃躲，逃過死劫，檳榔攤被撞到全毀，她全身擦挫傷，送醫後無礙。曾男酒測值為0，警方正在調查釐清肇事原因。
買檳榔也得來速？昨晚9點多，21歲曾男從彰化市中央路準備左轉中華西路、往交流道方向時，卻疑似車速過快失控打滑，整輛車突然向右側偏移，接著就失速直直撞進檳榔攤，現場一片狼藉。目擊者將照片影片轉貼上網，引發網友熱烈討論，「檳榔得來速」、「這種老主顧？！」、「想抄捷徑也不是這樣」。
警方調查，事故發生在昨晚9時許，21歲曾男開車疑因車速過快，左轉彎時失控，直接衝進中華西路1家檳榔攤，當時店內36歲蘇姓女員工，嚇到整個人跳起想閃開，遭受強烈撞擊的檳榔攤內桌椅卻已擠壓到她身上，她機警脫困後未被夾傷困住，迅速跳上桌子逃離事故現場，曾男接著打開車門自行下車，兩人都無大礙。
業者表示檳榔攤幾乎全毀，損失數十萬元，昨晚約2、3萬元的營業額也飛了，將會對肇事曾男求償；肇事原因與責任交由警方進一步釐清。
(中時 )
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