受到新冠肺炎疫情衝擊，晶片大廠博通(Broadcom)通知客戶交貨期將延長至26周，法人示警，智邦(2345)將從本季起面臨交換器零組件缺料風險因而影響公司營收表現，此將造成智邦1~2季的供料不穩定，儘管第二季在既有庫存因應下，受影響較少，但下半年將旺季不旺，連帶使得每股盈餘缺少成長動能，全年營收恐僅持平，獲利預估衰退6%。

博通因受到新冠肺炎影響，全球供應鏈持續受到衝擊，造成馬來西亞、泰國、新加坡、菲律賓等政府進行封城並停止商業活動，同時加強檢測以及隔離，導致海運、航運皆面臨成本上升，在物流不確定下，造成交貨周期延長，故博通通知其下游客戶與代理商等交期延長至26周。

一般而言，博通對下游廠商的交期約為9~12周，本次延長到26周即產生14~17周的交貨空窗期，因此，法人表示，智邦將面臨1~2季的供料不穩定性，主要影響會落在第三季，但影響時間多久、效應範圍多大，則需看東南亞等地的封城等措施是否如期結束，但從產業實務面上來看，一般而言會解讀26周為保證能到貨的交貨期，且相信智邦也有提前訂料或是有提前來料的機會，但若要完全滿足需求仍較為困難。

法人預估，受到博通延長交貨期影響，將造成智邦後續1~2季的供料不穩定性，現階段第二季在既有庫存因應下，受影響較少，但下半年將旺季不旺，連帶使得每股盈餘缺少成長動能，全年營收恐僅持平，獲利預估衰退6%。

智邦3月以及第一季營收均寫下歷年同期新高，3月合併營收46.51億元，月增加36.9%，年增加6.68%，累計首季營收為117.24億元，年成長5.44%，已經連七個季度守穩百億元關卡。

(時報資訊)