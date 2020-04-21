1.威剛(3260)：首季每股純益2.06元，賺贏去年全年，衝近兩年高點，早盤挾量一度大漲近8%。
2.宇瞻(8271)：外資連6個交易日買超，加上首季EPS翻倍達1.53元，今早股價一度漲近6%、衝上48.65元，前高在望。
3.中鋼(2002)：外資偏空，另6月內銷盤價大降1.68%，為今年以來最大降幅，但下方月線有撐，早盤股價僅小跌反應。
4.富邦媒(8454)：疫情助燃宅經濟，早盤股價彈升約3%，拿回5日線，近逼百貨股王寶雅。
5.三洋紡(1472)：擬售桃園資產充實銀彈，早盤股價逆勢彈升逾4.5%，收復5日線。
6.新興(2605)：BDI加溫連7漲，加上美期油跌至負值，早盤強漲逾9%，觸及2個半月新高價。
7.力成(6239)：下午14:30線上法說會，內資力抗外資，股價續高漲逾5%，寫下1個半月高點。
8.申豐(6582)：訂單熱滾強抵油價烏雲，晨盤續上漲逾7%，重返90元關卡、登波段新高價。
9.圓展(3669)：雲端視訊會議商機大進補，外資亦回頭買超，早盤爆量觸及漲停價。
10.全台(3038)：20萬套呼吸器零組件急單湧入，股價飆漲逾7%。
11.晶電(2448)：全球首款Mini LED筆電問世，營運喊衝，晨盤逆勢翻紅漲。
12.鴻海(2317)：旗下鴻騰示警首季獲利恐年減98%，加上今日盤面空方做主，早盤走跌1%，測試5日線支撐。
13.金像電(2368)：外資20日買超近6000張，多方再出發，今早逆勢向上拚穩5日線。
14.嘉澤(3533)：客戶追加訂單穩住Q2營運，開盤後逆勢走高，300元整數關卡有撐。
15.定穎(6251)：法說會對未來展望樂觀，利多持續發酵，改寫2011年以來新高價。
16.宜特(3289)：Q1每股賺0.75元、Q2接單樂觀，高彈半根漲停板。
17.凡甲(3526)：宅經濟加溫營運，三大法人力挺，突破高檔盤整區間，創2010年8月以來新高價。
18.美律(2439)：疫情衝擊淡化+新款TWS耳機助攻，130元形成支撐，早盤逆勢走高。
19.璟德(3152)：5G需求看旺支持業績看增，今早走高逾6.5%，突破300元大關。
20.長虹(5534)：擬配息6.3元，現金殖利率達8.6%，買盤進場避險，上漲2%拚回80元。
21.超眾(6230)：大股東3月抄底，大買5361張，早盤最高站上253元。
22.氣立(4555)：訂單滿載，Q2不淡，早盤漲停。
23.力山(1515)：3月淨利年增62%，三大法人昨轉買超2070張，帶動早盤放量開高。
24.景岳(3164)：庫藏股護盤持續奏效，早盤續漲逾4%。
25.新美齊(2442)：減資＋出售子公司股權，早盤續漲逾6%。
(時報資訊)
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